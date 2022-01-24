“Çatlak” beğeniyle izlenildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sergilenen “Çatlak” isimli tiyatro oyunu beğeniyle izlendi.

"Çatlak" oyunu; Büro Emekçileri Sendikası tarafından organize edilerek, Ayvalık Belediyesi’nin de kurumsal desteğiyle Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde sergilendi.

Ayten Kaya Görgün’ün yazdığı, Tiyatro Sardunya tarafından ortak reji ile çıkartılan, Duygu Şahlar’ın etkileyici oyunculuğunda sergilenen oyun, izlemeye gelen seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Babaları tarafından terk edilmiş bir kadın ve üç kız çocuğunun hikâyesini, kızlardan birinin gözüyle evin yaşamına etki eden tüm etmenlerle 95 dakika bir bankın üzerinde aralıksız performansla sergileyen Duygu Şahlar’ın oyunculuğu salondaki seyircileri hem güldürürken hem de bazı konularda herkesi kendi iç çelişkileriyle baş başa bıraktı.

Dekordan ve ışık oyunlarının yanı sıra oyunculuk ve oyunun sürükleyen konusu dikkat çeken oyun izleyiciden tam not aldı.