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Çatıya çıktı, itfaiye ve jandarma ekipleri indirdi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde çatıya çıkıp inmeyen kişiyi, itfaiye ile jandarma ekipleri indirdi.
BALIKESİR 26.11.2020, 15:29
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde çatıya çıkıp inmeyen kişiyi, itfaiye ile jandarma ekipleri indirdi.Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Kısıkçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. isimli kişi çıktığı çatıda mahsur kalınca, jandarma ve itfaiye ekipleri kişiye yardım edilerek aşağıya indirdi.