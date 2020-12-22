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Canbey’den Susurluk’a topraksız sera talebi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan ile Ankara Şeker Fabrikası’nda bir araya geldi. Pancar üreticilerinin sorunlarını Genel Müdüre aktaran Mustafa Canbey, Ankara Şeker Fabrikası’nda kurulan serayı gezerek Susurluk’a da benzer bir sera yapılması için Genel Müdür Alkan’a talepte bulundu.

BALIKESİR 22.12.2020, 19:03
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Canbey’den Susurluk’a topraksız sera talebi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan ile Ankara Şeker Fabrikası’nda bir araya geldi. Pancar üreticilerinin sorunlarını Genel Müdüre aktaran Mustafa Canbey, Ankara Şeker Fabrikası’nda kurulan serayı gezerek Susurluk’a da benzer bir sera yapılması için Genel Müdür Alkan’a talepte bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Mustafa Canbey; “Çiftçimizin sorunlarını çözmek için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmek için gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizden aldığımız vekaletin hakkını vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her günümüzü Balıkesirimize ve hemşehrilerimize hizmet etmek için çalışarak geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta Tarım Bakanımız çiftçimizin sorunlarını görüşmüş, Sayın Bakanımızdan destek istemiştik. Bugün pancar çiftçimizin sorunlarını görüşmek için Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürümüz Mücahit Alkan’ı ziyaret ettik. Sayın Genel Müdürümüzün Ankara Şeker Fabrakası’nda kurduğu topraksız serayı inceledik. Fabrikada yapılan üretim neticesinde oluşan ısının soğutulması ayrıca bir maliyet oluştururken, bu enerjiyi serayı ısıtmada kullanarak hem maliyeti düşürüp hem de yeni bir üretime vesile olan yenilikçi seranın, Susurluk ilçemize de kurulması için Genel Müdürümüzden talepte bulunduk. İnşallah önümüzdeki dönemde Susurluk’a benzer bir sera kurulmasının takipçisi olacağız. Çalışmalarını takdirle takip ettiğimiz Genel Müdürümüze emekleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Susurluk şeker fabrikası bölge için önemli

Susurluk Şeker Fabrikası’nın Balıkesir için önemine de değinen Milletvekili Mustafa Canbey, “Günlük 7 bin ton üretim yapan Susurluk Şeker Fabrikamız hem Balıkesirimiz, hem de ülkemiz için büyük bir önem taşıyor. Burada yaptığımız üretimle hem çiftçimiz kazanıyor, hem fabrikada çalışan işçimiz kazanıyor, hem de tüm Türkiye’de şekeri kullanan vatandaşımız kazanıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Susurluk Şeker Fabrikamızın yanına da benzer bir sera kurduğumuzda bu faydalara bir yenisini daha ekleme imkanı buluruz” dedi.

Alkan sera talebine sıcak yaklaştı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Türk Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan; “Hem çiftçimizin ürün verimliliğini ve kazancını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, hem fabrikalarımızın verimliliğini artırmak için çalışıyoruz. Fabrikada üretim esnasında açığa çıkan tüm üründen maksimum verim alabilmek adına yaptığımız çalışmaların bir ürünü olan topraksız serayı Sayın Vekilimize gezdirme fırsatı bulduk. Kendisi seramızı çok beğendi ve Susurluk Şeker Fabrikası’na da benzer bir sera kurulması talebini bizlere iletti. Biz de bu noktada elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Milletvekilimiz Sayın Mustafa Canbey’e ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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