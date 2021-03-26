Canbey’den Edremit’ten uçuş müjdesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir için yoğun temposuna devam ediyor. Pandemi dolayısıyla ara verilen Edremit-Ankara uçuşlarının önümüzdeki pazar gününden itibaren yeniden başlatılacağı bilgisini paylaşan Ak Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, “Balıkesirimize hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Milletvekili Canbey, bir süredir çabaladıkları sonuca ulaştıklarını söylerken, Edremit - Ankara uçuşlarının bölge için çok faydalı olacağının altını çizdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Milletvekili Mustafa Canbey; “Edremit Körfezimiz başta olmak üzere, Balıkesir’imizin Başkent Ankara’ya hava ulaşımının yeniden sağlanması bizleri memnun etti. Şehrimize her alanda değer katabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimize ve Edremit körfezine hem iş seyahati, hem de turizm açısından birçok imkan sağlayacak olan bu uçuşlar tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bu hizmetin gelmesi noktasında desteklerini esirgemeyen ilgili bakan ve bakan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.