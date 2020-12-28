Son Dakika
Canbey’den BGC’ye ziyaret
AK Parti Balıkesir Milletvekili ve AK Parti Medya ve Tanıtım Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin 59’uncu kuruluş yılını kutlayan Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ile birlikte basın gündemini değerlendirdi.
BALIKESİR 28.12.2020, 17:42
6
AK Parti Balıkesir Milletvekili ve AK Parti Medya ve Tanıtım Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin 59’uncu kuruluş yılını kutlayan Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ile birlikte basın gündemini değerlendirdi.Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir’in konuğu olan AK Parti Milletvekili Dr. Mustafa Canbey yerel basının ülke için önemli olduğunu vurguladı. Basın İlan Kurulu Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren’inde yer aldığı ziyarette Dr. Mustafa Canbey basın meslek kuruluşu olan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin uzun yıllar daha faaliyet göstermesi dileklerinde bulundu.
12°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Tottenham
|15
|26
|6. Man City
|14
|26
|7. Aston Villa
|13
|25
|8. Chelsea
|15
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü