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Canbey “Havran’ımıza hayırlı olsun”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Havran ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Canbey “Havran’ımıza hayırlı olsun” dedi.

BALIKESİR 31.05.2021, 19:27
Canbey “Havran’ımıza hayırlı olsun”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Havran ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Canbey “Havran’ımıza hayırlı olsun” dedi.

İlk olarak Havran Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Milletvekili Canbey, hastanede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak “Pandemi döneminin kahramanları olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Daha sonra Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’u makamında ziyaret eden Mustafa Canbey; “Havran Belediye Başkanımız Emin Ersoy’u makamında ziyaret ederek ilçemizde yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. GES projesi ve sürecini başından beri takip ettiğimiz Koca Seyit Millet Bahçemizin ihale süreci tamamlandı. Havran’ımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
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