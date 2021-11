IHAAW105808-SAG/16-11-2021

- Çanakkale’de sağlık alanında bir ilk daha

- Ayvacık’a Dijital Hastane

İpek Yavaş

Çanakkale (İHA) - Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında çağdaş hizmet anlayışı ile projelendirilip hayata geçirilen yatırımlar hızla devam ederken, Çanakkale’de sağlık alt yapısını güçlendirerek yeni projelerle yükseltmeye devam ediliyor. Ayvacık Devlet Hastanesi sağlık alanında hız, güven ve tasarruf devrimi taşıyan, dijital (akıllı) hastane HIMMS 6 belgesini almaya hak kazanan Çanakkale’deki ilk hastane oldu.

Ayvacık Devlet Hastanesi ‘Dijital Hastaneler’ grubundaki yerini aldı. Hastane EMRAM HIMSS seviye 6 Dijital Hastane olarak tescillendi. Çanakkale’nin ilk dijital hastanesi olan Ayvacık Devlet Hastanesi, halka en iyi kalitede hizmet sunmayı hedefliyor.

Ağustos 2021’de başlatılan ve kısa sürede yoğun çalışmaların ürünü olarak tescillenen başarı öyküsünü anlatan Ayvacık Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Emrah Demirci; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana en iyi hizmet parolasıyla yolumuza devam ediyoruz. Dijital hastane kapsamında getirilen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz; Sağlık kaydı verilerinin güvenilir ve doğru saklanmasını sağlayan dijital arşiv uygulaması sunan, Mobil cihazların kullanımı ile tüm bilgilere hızla ulaşılabilen, evrak ve kağıt kullanımının fiziki olarak ortadan kalktığı kağıtsız hastane uygulamasını sağlayan, tıbbi kayıtların güvenilirliği ve hızlı erişim sayesinde hastalarımıza tıbbi alanda kaliteli ve güvenli tedavi sağlanmış olur. Ayrıca tüm tedavi sistemlerini hızlı koordine ederek bilgiye her an, her yerden erişim sayesinde sağlık personellerimizin hastaya ayırdığı vaktin artması ile bakım ve hizmet kalitesini arttırır hasta memnuniyetini sağlar”dedi.

