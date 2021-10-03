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Camiler ve Din Görevlileri Haftasında Kur’an ziyafeti

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Manyas’ta ki Merkez Camisinde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

BALIKESİR 03.10.2021, 09:41
Camiler ve Din Görevlileri Haftasında Kur’an ziyafeti

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Manyas’ta ki Merkez Camisinde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftasının bu yıl ki temasının vefa olduğunu belirten Manyas Çarşı Camisi İmam Hatibi Salman Temur, vefa temasının gereği olarak, vefat eden din görevlileri, cami yapımlarına destek veren hayır sahipleri ve cami cemaatinin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim ziyafeti verildiğini söyledi. Din görevlileri Salman Temur, Hüseyin Altın, İsmail Sağdıç ve Yakup Yılmaz’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti çok sayıda cemaatin katıldığı dua ile son buldu.

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