Büyükşehir’in ’Açık Veri Portalı’nı 1 milyon 700 bin kişi ziyaret etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Akıllı Kent” vizyonu doğrultusunda, şehirle ilgili verilerin ücretsiz erişime açıldığı ‘Açık Veri Portalı’nda vatandaşlar; çevre, ulaşım, yaşam, demografik yapı, kırsal ve belediyecilik hakkında birçok veriye 308 binden fazla erişim sağlanırken toplam 1.7 milyon kişi de siteyi ziyarette bulundu.

62 veri setinin yayına açıldığı portal, vatandaş katılımcılığının artmasına imkan sunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın benimsemiş olduğu; şeffaflık, açıklık, hesap verilebilirlik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilen Açık Veri Portalı; Haziran 2020’den bu yana 308 bin kez görüntülendi. Belediye ve iştirakleri tarafından üretilen verilerin vatandaşların kullanımına açıldığı, https://acikveri.balikesir.bel.tr internet adresinden ulaşılabilen Açık Veri Portalı’nda; çevre, ulaşım, yaşam, demografik yapı, kırsal ve belediyecilik olmak üzere toplam 6 kategoride şehre dair veriler bulunuyor.

62 veri seti yayında

62 veri setinin yayında olduğu portal 1.7 milyon ziyaretçiyi ağırlarken en çok incelenen başlıklardan bazılarıysa “BTT - Günlük Taşınan Yolcu Sayıları”, “Ücretsiz Wİ-Fİ noktaları”, “Hal Fiyatları” oldu. Portalın Büyükşehir Belediyesi’nin katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda sürekli güncellenerek zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Bilgiye kolay erişim

Balıkesirlilerin kentle ilgili tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabildiği ve verilerin sürekli güncellediği portal ile Büyükşehir Belediyesi; yaşam kalitesi yüksek bir şehir, oluşturulacak veri havuzuyla da üretkenliği artırmayı hedefliyor. Belediye ve vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine, hizmetlerin kalitesinin ve performansının artırılmasına katkı sağlayan portal ayrıca vatandaşların ve akademisyenlerin, şehir yönetiminde belediye ile birlikte çalışmasına ve işbirliği yapmasına da imkân sağlıyor.