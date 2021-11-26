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Büyükşehir’in 2022 yılı bütçesi 1,8 milyar lira

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ’nin 2022 yılı bütçesi yaklaşık 10 saatlik görüşmelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 1 milyar 800 milyon TL olurken, BASKİ’nin bütçesi ise 905 milyon TL olarak kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde ayrıca 20 ilçenin bütçeleri de oy birliğiyle kabul edildi.

BALIKESİR 26.11.2021, 11:38
Büyükşehir’in 2022 yılı bütçesi 1,8 milyar lira

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ’nin 2022 yılı bütçesi yaklaşık 10 saatlik görüşmelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 1 milyar 800 milyon TL olurken, BASKİ’nin bütçesi ise 905 milyon TL olarak kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde ayrıca 20 ilçenin bütçeleri de oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanan bütçe sonrasında 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi ve 20 ilçe belediye başkanlıkları toplamda 3 milyar 871 milyon 486 bin TL’lik harcama yapacak. Oylama sonucunda ilçelerde en büyük bütçe Bandırma, Edremit, Ayvalık, Altıeylül ve Karesi’nin oldu.

İlçe bütçeleri onaylandı

Yapılan oylama sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 1 milyar 800 milyon TL olarak kabul edildi. İlçelerin bütçeleri de oybirliğiyle kabul edilirken Bandırma, Edremit, Ayvalık, Altıeylül ve Karesi’nin bütçeleri en çok, Savaştepe ve Balya ise en az bütçeye sahip olan ilçeler oldu. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanan ilçe belediyelerinin bütçeleri şu şekilde sıralandı:

“Altıeylül: 180 milyon TL, Ayvalık 203 milyon TL, Balya 26 milyon 500 bin TL, Bandırma 275 milyon 900 bin TL, Bigadiç 121 milyon 840 bin 238 TL, Burhaniye 160 milyon TL, Dursunbey 67 milyon 890 bin TL, Edremit 260 milyon 479 bin 454 TL, Erdek 78 milyon TL, Gömeç 50 milyon 84 bin 670 TL, Gönen 93 milyon 200 bin TL, Havran 40 milyon 575 bin TL, İvrindi 46 milyon 500 bin TL, Karesi 169 milyon 993 bin 450 TL, Kepsut 65 milyon TL, Manyas 28 milyon 874 bin TL, Marmara 62 milyon 374 bin TL, Savaştepe 19 milyon 580 bin TL, Sındırgı 77 milyon 595 bin 390 TL, Susurluk 44 milyon 100 bin TL.”

En yüksek Bandırma en düşük Savaştepe

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanan ilçe bütçelerinden Bandırma Belediyesi 275,9 milyon TL ile en yüksek bütçesi olan ilçe olurken Savaştepe ilçesi de 19 milyon 580 bin TL ile en düşük bütçeye sahip ilçe oldu.

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