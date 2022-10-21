Büyükşehir’e İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma ödülü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı tarafından düzenlenen “İnsani Gelişme Endeksi / Sürdürülebilir Kalkınma Endeksi” çalışması ile İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma ödülünü aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz adına ödülü alan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İlker Şahin, “Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’ın liderliğinde, insanı ve doğayı önceleyen belediyecilik anlayışıyla daha yaşanabilir bir şehir inşa etme gayreti içerisindeyiz” dedi. Balıkesir’de sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesi konusunda önemli yatırım ve projeler yaptıklarını ifade eden Daire Başkanı İlker Şahin, “Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerjiden iklim değişikliğiyle mücadeleye, sürdürülebilir atık yönetiminden kentsel hizmet ve fırsatlara eşit erişime, kırılgan grupların güçlendirilmesinden akıllı şehircilik uygulamalarına kadar birçok alanda kapsayıcı politikalar üretiyoruz. Yücel Başkanımızın liderliğinde eşitlik ve kaliteli yaşamı temel alan bir yön çizdik kendimize, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Balıkesir olarak doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteren ve bu ödülü şehrimize uygun gören İNGEV’e, kıymetli jüri üyelerine ve bilim insanlarına çok teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.