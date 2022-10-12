Büyükşehir’den zeytin üreticilerine destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 13 milyon zeytin ağacı varlığıyla dünyanın en iyi zeytinlerinin yetiştiği Balıkesir’de, zeytin üreticilerine hasat zamanında zeytin toplama kasası ve zeytin toplama örtüsü dağıtacak. ÇKS kaydı bulunan tüm üreticilere, etaplar halinde önümüzdeki Nisan ayına kadar dağıtımlarına devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi, ilk iki etabın kurasını gerçekleştirdi.

Tarım ve hayvancılığa her alanda destekler sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hasat zamanı öncesinde zeytin üreticilerine zeytin toplama kasası ve zeytin toplama örtüsü dağıtacak. Böylelikle üreticilerin maliyetini azaltacak olan Büyükşehir Belediyesi, ilçe tarım müdürlükleri tarafından 29 Eylül-5 Ekim günleri arasında başvuru yapan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı zeytin üreticilerinin her birine destek sağlayacak.

Dağıtımlar nisan ayına kadar sürecek

Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran, Marmara, Erdek, Bandırma, Manyas, Gönen, Sındırgı, Savaştepe, Bigadiç ve İvrindi ilçeleri olmak üzere toplamda 14 ilçesinde zeytin üretimi yapılan Balıkesir’de, toplamda 13 binin üzerinde üreticiye zeytin toplama kasası ve zeytin toplama örtüsü dağıtılacak. Proje dahilinde; Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Burhaniye’de bulunan Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) ile Bandırma İlçe Tarım Müdürlüğünde zeytin toplama kasası ve zeytin toplama örtüsü dağıtımı için kura çekimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki Nisan ayına kadar ÇKS kaydı bulunan tüm üreticilere etaplar halinde; zeytin toplama kasası ve zeytin toplama örtüsü desteği vermeye devam edecek.