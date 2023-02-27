Büyükşehir’den Bandırma’ya 4 yeni park

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Karaçallı, Doğruca, Edincik ve Gölyaka Mahallelerine 4 bin 157 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 10 bin 223 metrekarelik yeni park alanları kazandırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte vatandaşların dinlenebilecekleri, çocukların oyun oynayabileceği mekânların sayısını artırıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Bandırma Karaçallı, Doğruca, Edincik ve Gölyaka Mahallesi’ne vatandaşların dinlenebileceği, çocukların oyun alanlarında keyifli zaman geçirebilecekleri; 4 bin 157 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 10 bin 223 metrekarelik yeni park alanları kazandırdı.

Akıllı sulama sistemleri

Aydınlatmalarla parkları vatandaşlar ve çocuklar için güvenli bir alan haline getiren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yeşil alan miktarını artırırken diğer yandan da otomatik sulama sistemleriyle binlerce metreküp sudan tasarruf sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, mahallelere yeni parkların yanı sıra semt spor sahaları da inşa etti.