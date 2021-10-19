Büyükşehir’den Balıkesir temalı fotoğraf yarışması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BASAF iş birliği ve TFSF desteği ile 1. Ulusal “Odak Balıkesir” fotoğraf yarışmasını düzenliyor. Balıkesir’in güzelliklerini gözler önüne sermek ve tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, 31 Ekim Pazar gününe kadar katılım sağlanabilecek.

Balıkesir’in tanıtımına katkıda bulunmak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği (BASAF) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile “Odak Balıkesir” adlı fotoğraf yarışması düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen yarışmada; odağın Balıkesir olduğu, şehrin güzelliklerini, doğasını, kültürünü, tarihini, tarımını ve günlük yaşamını konu edinen fotoğraf kareleri yarışacak. Adayların, en fazla 4 fotoğrafla renkli veya siyah-beyaz olarak katılım sağlayabileceği yarışmada eserler, renkli ve siyah-beyaz olarak bir arada değerlendirilecek.

31 Ekim Pazar gününe kadar başvuru yapılabilecek olan yarışmaya katılım koşullarına, https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/balikesir-bueyueksehir-belediyesi-1-inci-ulusal-fotograf-yarismasi-odak-balikesir-tr adresinden ulaşılabilecek.