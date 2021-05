Büyükşehir’den 13 ilçede 30 kırsal mahalleye yangın söndürme tankeri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde olası yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere yangın söndürme tankerlerini dağıtmaya devam ediyor. Bugüne kadar il genelinde 745 kırsal mahalleye dağıtımı gerçekleştirilen tankerler bu kez 13 ilçede 30 kırsal mahallenin muhtarlarına teslim edildi.

Yangın Söndürme Tankerlerinin dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çok amaçlı kullanılan tankerlerin hayırlı olmasını temenni ederken, yangına ilk müdahalenin önemine değindi.

Balıkesir Gar Binası arkasında bulunan alanda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ile mahalle muhtarları katıldı.

Salgı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz’ın bilgilendirmesiyle başladı. Daire Başkanı Halil Yılmaz yangın söndürme tankerleri hakkında teknik bilgiler vererek, “Bugün 13 ilçemizdeki 30 kırsal mahallemize yangın söndürme tankerini dağıtıyoruz. Bu tankerlerimiz net 2 bin 500 litre su alacak kapasitededir. Su tankerlerinde dakikada 1500/1700 motor devirlerinde minimum 10 bar basınç ile dakikada 200-250 debiyi sağlayacak çeki okuna monte edilmiş santrifüj su pompası bulunmaktadır. Pompa 8 metre derinlikten su emişi yapabilmektedir. Ayrıca pompa suyu meyilsiz alanda hortum 50 metre seriliyken en az 15 metre yüksekliğe, 25 metre uzağa suyu fırlatabilmektedir” diye konuştu.

Yücel Yılmaz: “Büyük coğrafyada yaşamak çok zor”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da törende yaptığı konuşmada Balıkesir’in coğrafi yapısından dolayı yaşanan zorluklara değinerek, “Balıkesir olarak alanı en büyük illerden bir tanesiyiz. Bununla birlikte Balıkesir’in ayrı bir özelliği daha var o da Balıkesir’in adı hisarı en boy şeklinde yaygınlaşmış manası var. Yani kalesi, yerleşkesi çok demektir. Balıkesir Mavi Vatan’ı çıkardığımızda adalarıyla birlikte 18 bin metrekarelik araziye sahibiz. Bunun içerisinde 20 ilçe merkezi ve aynı zamanda 910 tane de kırsal mahallemiz var. Yani her 2,5-3 kilometrede bir insanların yaşadığı bir belde, bir yaşam alanı, bir köy var. Her yerde insanın olduğu bir yerde yolu yapmak, yangın çıktığında müdahale etmek, oradaki her canlıya temas etmek, onların bıraktıkları atıkları kontrol altında tutmak, çevre temizliğine önem vermek, buralara elektrik sağlamak gerçekten zor. Bizden önce görev almış valilerimiz, İl Özel İdare’de görev almış arkadaşlarımız şehrimizle ilgili birçok sorunu çözmekle ilgili ellerindeki bütçeyi mantıklı bir şekilde kullanmışlar. Ama Balıkesir Büyükşehir olduktan sonra kırsaldaki insanımıza şehirdeki insanımızın hak ettiği hizmetler neler varsa İl Özel İdaresi bütçesine bağımlı kalmadan hem ilçe, hem de Büyükşehir Belediyemiz var olan bütün kaynaklarla onlara destek olmak istiyor. Tabi mal çok önemli bir şey, yangın çok tehlikeli bir şeydir. Hani derler ya “servetine güvenme bir kıvılcım yeter, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter.” Evet, bir kıvılcım çok şeyi değiştirebiliyor. Bunu geçtiğimiz yıl Ayvalık’ta yaşadık. Elektrik kablolarının birbirine değmesiyle başlayan yangın Ayvalık’ın Cunda Adası gibi doğal güzelliği olan bir yeri tehdit etti. Orada ben şuna inandım gerçekten itfaiyeci kardeşlerimiz milletin canını, malını, doğayı, ağacı koruyabilmek için kendi hayatlarını hiçe sayarak alevin içerisine giriyorlar” diye konuştu.

“Yangına müdahalede ilk 5 dakika çok önemli”

Yangına müdahalede ilk 5 dakikanın önemli olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Yangında ilk 5 dakika çok önemli. Dumanın çıktığı andan itibaren müdahale çok önemlidir. Bizden önce Özel İdare müfrezelerin yangına ulaşıncaya kadar müdahale noktasında bir çözüm üretmişler. Yani en uzak yerdeki kırsal mahallelerimize yangın çıktığı anda mutlaka yanında bir canlı vardır diyerek onlara yangın söndürme eğitimi ve tankerleri vererek ilk müdahaleyi kendileri yapsınlar demişler. Belki bizim gelmemize bile gerek kalmadan, daha duman çıkarken, ilk alev varken bu işi söndürebiliriz diye düşünmüşler ve çok da olumlu bir sonuç vermiş. Bir gelenek halinde şu ana kadar Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla 745 tane kırsal mahallemize yangın söndürme tankerleri verildi. Son kalan 13 ilçemizdeki kırsal mahallelere 30’ar tane daha dağıtmaya devam ediyoruz. 20 ilçemizin 7 tanesindeki tüm kırsal mahallelere tanker dağıtımı tamamlandı” ifadelerini kullandı.

“İkinci bir emir beklemeden olay yerindeler”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Yücel Yılmaz, “Kırsal mahallelerimizdeki yangınların büyümeden baştan tedbir alınarak önlenebilmesi için tanker dağıtımı için bir araya geldik. Ama güzel bir şey söyleyeyim; İzmir’de deprem olduğunda biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bütün daire başkanlıklarındaki yetkililere söylediğimiz bir şey var. İkinci emir tekrarı yapmaya gerek yok. Bir kere söylüyoruz diyoruz ki çevrede ne olursa olsun talimat beklemeden, inisiyatif alıp en yakın müfrezemiz, ekibimiz her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde direkt bölgeye gitsin. Varsın biz boşuna gitmiş olalım. Size gerek yoktu biz hallettik desinler. Ama bir hayatı kurtarmak dakika ile geçiyorsa hiçbir şey beklemeden bir yerde deprem oldu, bir yerde sel oldu, bir yerde bir afet var bununla ilgili İtfaiye Daire Başkanlığımız talimatlı direkt, hemen olay yerine intikal ediyorlar. İzmir’de göçük altından 3 gün sonra bir canı çıkarmak bizim ekibimize nasip oldu. Ben bu gayretlerinden dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Olaylara müdahalemiz 6,3 dakikaya düştü”

İtfaiye Daire Başkanlığı’nı güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerinin de altını çizen Yücel Yılmaz, “Personelimizin niteliğini artırmak için çalışırken, ekipmanımızı da güçlendirmek için çalışıyoruz. Ama iyi bir planlama maliyetleri azalttığı gibi eylemsel gücünüzü de artırıyor. İyi bir planlamayla şu anda geldiğimiz noktada şu an yangına müdahalede biz 7 dakikadan 6,3 dakikaya düştük. Yani bütün olaylara yaptığımız müdahaleler 6 dakikaya düştü. Bu kadar büyük bir ilde geldiğimiz nokta dünya standartlarından sadece 55 saniye gerideyiz. Bu iyi bir planlama, ekibin doğru konuşlanması, yıllara sair sürekli önem vermemizden kaynaklanıyor. Buradaki ekiplerimiz gayet eğitimlerini tamamlayıp, donanımlarını geliştirerek hızla ilerliyor. Çanakkale’de bir gemi yandığında yangın bittikten sonra bize teşekkür geliyor. Daha itfaiyeden rapor gelmeden bize teşekkür yazısı ulaşıyor. Diğer taraftan Mudanya’da bir şey oluyor, bizim ekip yine orada. Bu hassasiyetlerinden dolayı Daire Başkanımıza, şeflerimize, amirlerimize, personelimize teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.