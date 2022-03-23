Büyükşehir, Zeytinli Kavşağı’nda çalışma başlatıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kentte hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Körfez Bölgesi için özellikle nüfus yoğunluğunun arttığı yaz aylarında büyük önem arz eden D550-06 Karayolu üzerindeki Zeytinli Mahallesi girişi ve Edremit Küçük Sanayi giriş-çıkışında bulunan sinyalize kavşakta düzenleme çalışmaları başlatılacak.

Balıkesir’de; güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım sağlamak amacıyla planlamalarını sürdürerek hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği kavşak düzenleme çalışmalarıyla ulaşımı rahatlatıyor. Türkiye’nin turizm cazibe merkezlerinden; Akçay, Güre ve Altınoluk’a ulaşımda kullanılan, özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğu D550-06 Karayolu üzerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa zamanda çalışmalar başlatılacak. Körfez bölgesi için büyük önem arz eden Zeytinli Mahallesi girişi ve Edremit Küçük Sanayi giriş-çıkışında bulunan sinyalize kavşakta, araç seyir yükünün yoğunlaştığı noktada modern dönel kavşak düzenlemesi yapılarak trafik rahatlatılacak. Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı çalışmalar sayesinde; vatandaşların trafikte geçirdiği zaman azalacak, trafik akışı hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülebilecek.

Çalışma yapılacak alanda; refüjler ve kaldırımlar yenilenecek, asfalt serimi gerçekleştirilecek. İşlemler tamamlandığında peyzaj düzenlemeleri yapılarak yeşillendirilip çiçeklendirilecek.