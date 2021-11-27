Büyükşehir yoluna kayıpsız devam ediyor

Süper Amatör Lig B grubu 5.hafta maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Şabanlarspor ile Kepsut İlçe Stadından karşı karşıya geldi. Geri düşmesine rağmen skoru lehine çeviren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor rakibini 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkararak liderliğini sürdürdü.

Maça iki takımda dengeli bir oyunla başlarken Şabanlarspor 16.dakikada penaltından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golden sonra baskı kuran Balıkesir Büyükşehir Belediyespor aradığı golü soyunma odasına girmek üzereyken buldu. Alperen 45+2’de skoru eşitleyen golü kaydederken Şabanlarspor’lu oyuncular uzun süre golün ofsayt olduğu konusunda hakeme itiraz ettiler. 2.yarıya hızlı başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 46’da Cenker ile öne geçti. Üstünlük sayısından sonra da baskısını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 56’da Alperen ve 67’de Yasin Dağlı ile farkı 3’e çıkardı. Kalan bölümde başka gol olmazken Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçtan 4-1 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 15 puanla liderliğini sürdürürken Şabanlarspor henüz puanla tanışamadı.

STAT: Kepsut İlçe Stadı

HAKEMLER: Şahin Gökçe, Hüseyin Bağcı, Mahsun Cebe

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Muhammet Şirin, Tunay Yener, Fırat Çakmak, Bora Onay Ergin, Yasin Dağlı, Muharrem Emre Güler, Yusuf Gökbak, Cenker Güngören, Alperen Günaydın, Mert Aniş, Özkan Karakaş

ŞABANLARSPOR: Erkan Çelik, Yasin Yörük, Osman Dede, Rıdvan Efe, Enes Aydın, Öncü Özbek, Gökhan Göçmen, Yakup Demiraslan, Boran Yaman, Ahmet Teke, Mustafa Nasuh Ersoy

GOLLER: Dk 45+2, 56 Alperen Günaydın, Dk 46 Cenker Günögren, Dk 67 Yasin Dağlı (BALIKESİR BŞB), Dk 16 (P) Boran Yaman (ŞABANLARSPOR)