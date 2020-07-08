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Büyükşehir meclisinde encümen ve komisyonlara üye seçimi

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ BAŞKANLIĞINDA BİR ARAYA GELEN MECLİSTE NİSAN AYINDA YAPILMASI GEREKEN ANCAK KORONAVİRÜS NEDENİYLE YAPILAMAYAN ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYONLARINA ÜYE SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BALIKESİR 08.07.2020, 20:07
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Büyükşehir meclisinde encümen ve komisyonlara üye seçimi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi yeni normalleşme sürecinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başkanlığında bir araya gelen mecliste Nisan ayında yapılması gereken ancak koronavirüs nedeniyle yapılamayan Encümen ve İhtisas Komisyonlarına üye seçimi gerçekleştirildi. Meclis toplantısında ayrıca 2019 yılı Faaliyet Raporu da ele alınarak oylandı. Meclis toplantısında ayrıca 2004-2009 yılları arasında Balıkesir Belediye Başkanı olarak görev yapan ve daha sonra hayatını kaybeden Sabri Uğur ile geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula’nın isimleri caddelere verildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı toplantılarının birinci oturumu gerçekleştirildi. 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında ayrıca Encümen ve İhtisas Komisyonlarına Nisan 2021 tarihine kadar görev yapacak üyelerin seçimi gerçekleştirildi. Seçimler öncesinde İhtisas Komisyonlarının üye sayılarının belirlenmesinde tartışmaların yaşandığı meclis toplantısında İYİ Partili üyeler komisyon üye sayılarını mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Komisyon üyelerinin sayılarının belirlenmesinde yaşanan tartışmada AK Partili Mehmet Birol Şahin ve İYİ Partili Metin Özpınar arasında yaşanan sürtüşmeye İYİ Partili Özgür Çelebioğlu da dahil olunca tartışma yaşandı. Özpınar’a yüksek sesle bağıran Mehmet Birol Şahin’e Özgür Çelebioğlu müdahale etmek istedi. Diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle tartışmanın büyümesi engellendi.

Encümen Cumhur İttifakından oluştu

Nisan ayında 1 yıllık görev süresini tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi seçim gündemiyle bir araya geldi. Mecliste ilk olarak kapalı oylamayla Encümen üyeleri belirlendi. Encümen üyelikleri için Cumhur İttifakı İsmail Avcu, Emin Ersoy, Yasin Sağay, Mehmet Birol Şahin ve Zeynep Özdemir’i aday olarak gösterirken, Millet İttifakı da aralarında bağımsız üyelerin de bulunduğu Serkan Mehmet Ertan (İYİ Parti), Bürhanettin Ağabeyoğlu (CHP), Canan Kırdar (CHP), Ömer Öztürk (İYİ Parti) ve Mehmet Karaboğa (Bağımsız) aday gösterdi. Yapılan oylama sonucunda Encümen üyeleri AK Parti’nin verdiği listeden oluştu.

İhtisas komisyonları üye sayısına İYİ Parti itirazı

Encümen seçimlerinin ardından İhtisas Komisyonlarının seçimine geçildi. İlk olarak zorunlu komisyonlar haricindeki İhtisas Komisyonları oy birliğiyle belirlendi. Komisyonlarda görev alacak üye sayılarının belirlenmesinde ise tartışmalar yaşandı. AK Parti Grubu’nun komisyonların 7 kişiden oluşması için verdiği teklife İYİ Parti Meclis Üyesi Emine Nur Çöller itiraz etti. AK Partili üyeler komisyonların 4 AK Parti, 2 CHP ve 1 İYİ Partili üyeden oluşması gerektiğini açıklamış üzerine İYİ Parti’den itiraz geldi. İYİ Partili Emine Nur Çöller komisyonların 3 AK Parti, 2 CHP ve 2 İYİ Partili üyeden oluşması gerektiğini ileri sürdü. Çöller üye tam sayısının partilere göre dağılımında yanlışlık yapıldığını iddia ederek konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade etti. Komisyon seçimlerinde İYİ Partililer komisyonlardaki 4’ncü AK Partili üyenin seçilmesine şerh koyarak ret oyu verdi.

Komisyon üyeleri

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oluşturulan İhtisas Komisyonları ve üyeleri yapılan oylamayla şu şekilde belirlendi:

“Plan ve Bütçe Komisyonu: İsmail Cankul, Mehmet Birol Şahin, Cemal Akkılınç, Uğur Güneri (AK Parti), Canan Kırdar, Oktay Erbalaban (CHP), İbrahim İlhan (İYİ Parti). İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Ramazan Bahçavan, Yasin Sağay, Akif Kandemir, Rifat Köybaşıoğlu (AK Parti), Halime Nalan Korkmaz, Yalçın Cömert (CHP), Mehmet Ersoy Fidan (İYİ Parti). Çevre ve Sağlık Komisyonu: Emin Ersoy, Feyyaz Çiftçi, Ekrem Pehlivan, Mustafa Korkmaz (AK Parti), İsmail Şafak, Burhan Ast (CHP), Serkan Mehmet Ertan (İYİ Parti). Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu: Yusuf Cengiz, Ekrem Pehlivan, Recep Ali Ayaz, İbrahim Dürmüş (AK Parti), Onur Çon, Murat Yazgan (CHP), Raşit Günhan (İYİ Parti). Ulaşım Komisyonu: Süleyman Aksoy, Yasin Sağay, İsmail Akgün, Esat Şık (AK Parti), İbrahim Altaş, Hüseyin Gazi Pişgin (CHP), Mehmet Çakır (İYİ Parti). Kırsal Alan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: “İsmail Avcu, Ali Koç, Fedai Tavşan, Yaşar Ceyhun Mırız (AK Parti), Mehmet Çetin, Onur Dönmez (CHP), Recep Can (İYİ Parti). Tarife Komisyonu: Yasin Sağay, A. Rıza Deniz, Ahmet Önder, Süleyman Saran (AK Parti), Adil Levent Coşkun (CHP), Bülent Başaran (İYİ Parti). Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu: Turhan Şimşek, Zeynep Özdemir, Çiçek Mutlu Kocaman, Seval Özbay Okur (AK Parti), Halime Nalan Korkmaz, Zerrin Tok (CHP), Emine Nur Çöller (İYİ Parti). Turizm ve Tanıtım Komisyonu: Ekrem Yavaş, Yaşar Ceyhun Hırız, Hasan Fahri Atlı, Murat Tuna (AK Parti), Ahmet Erkal, İbrahim Altaş (CHP), Ömer Öztürk (İYİ Parti). Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu: Dinçer Orkan, Zeynep Özdemir, Çiçek Mutlu Kocaman, Mustafa Levent Gurup (AK Parti), Canan Kırdar, Ahmet Erkal (CHP), Emine Nur Çöller (İYİ Parti). Sosyal Hizmetler Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu: Hasan Avcı, Recep Süzer, Recep Ali Ayaz, Yusuf Özkan (AK Parti), Yüksel Türk, Hüseyin Gazi Pişgin (CHP), Ali Yıldız (İYİ Parti). Belediye Varlıkları Değerlendirme Komisyonu: Mehmet Birol Şahin, Türkan Buğra, Bahattin Uysal, Fahrettin Dolar (AK Parti), Onur Satıcı, Murat Yazgan (CHP), Davut Çengel (İYİ Parti). Doğal Afet ve Deprem Komisyonu: Türkan Buğra, Fahrettin Dolar, Mustafa Sali, Orhan Kaya (AK Parti), Özgür Dönmez, İsmail Şafak (CHP), Özgür Çelebioğlu (İYİ Parti). Kent Estetiği Komisyonu: Mehmet Zeybek, M. Zahid Bayram, Seval Özbay Okur, Kemal Kalyoncu (AK Parti), Murat Yazgan, Onur Satıcı (CHP), Metin Özpınar (İYİ Parti).”

Sabri Uğur ve Faruk Kula’nın isimleri caddelere verildi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündeminde ayrıca Balıkesir Belediyesi eski başkanlarından Sabri Uğur ve Ticaret Borsası Başkanlarından Faruk Kula’nın isimleri de caddelere verildi. 2004-2009 yılları arasında Balıkesir Belediye Başkanlığı yapan ve daha sonra hayatını kaybeden Sabri Uğur’un ismi Paşaalanı Mahallesi Dereboyu Caddesi’ne verildi. Uzun yıllar Ticaret Borsası Başkanlığı görevinide bulunan ve hayatını kaybeden Faruk Kula’nın ismi ise fabrikasının da bulunduğu Kepsut Caddesi’ne verildi.

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