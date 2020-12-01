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Büyükşehir, kiracı esnafından kira almayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Korona virüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi kiracılarından kira alınmayacağını açıkladı. Başkan Yılmaz “Gün dayanışma ve birliktelik günüdür. Esnafımızı mağdur etmeyeceğiz” dedi.

BALIKESİR 01.12.2020, 17:46
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Büyükşehir, kiracı esnafından kira almayacak
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Korona virüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi kiracılarından kira alınmayacağını açıkladı. Başkan Yılmaz “Gün dayanışma ve birliktelik günüdür. Esnafımızı mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, korona virüs salgını nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin kiracısı olup, faaliyetlerine ara veren işletmelerden kapalı oldukları süre içerisinde kira alınmayacağını açıkladı. “Gün dayanışma ve birliktelik günüdür” diyen Başkan Yılmaz, esnafın mağdur olmaması için encümene talimat verdi. Encümen, 02 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’da bir araya gelecek.
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