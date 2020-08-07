Büyükşehir Belediyespor, Tuğberk Gedikli’yi Transfer Etti

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor forması giyen Tuğberk Gedikli’yi transfer etti.

28 yaşında olan ve skorer gard pozisyonunda oynayan Tuğberk Gedikli geçmiş sezonlarda Darüşşafaka, Uşak Sportif, Best Balıkesir, Tofaş, Afyon Belediyespor, Bursaspor ve Karesispor formalarını giymişti.

Tuğberk Gedikli 2019-2020 sezonunu 19 maçta 6.47 dakika, 0.89 sayı, 0.68 ribaund, 0.37 asist ortalamalarıyla tamamladı.