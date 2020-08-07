Son Dakika
Büyükşehir Belediyespor, Tuğberk Gedikli’yi Transfer Etti
TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, BURSASPOR FORMASI GİYEN TUĞBERK GEDİKLİ'Yİ TRANSFER ETTİ.
BALIKESİR 07.08.2020, 16:56
5
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor forması giyen Tuğberk Gedikli’yi transfer etti.
28 yaşında olan ve skorer gard pozisyonunda oynayan Tuğberk Gedikli geçmiş sezonlarda Darüşşafaka, Uşak Sportif, Best Balıkesir, Tofaş, Afyon Belediyespor, Bursaspor ve Karesispor formalarını giymişti.
Tuğberk Gedikli 2019-2020 sezonunu 19 maçta 6.47 dakika, 0.89 sayı, 0.68 ribaund, 0.37 asist ortalamalarıyla tamamladı.
27°
hafif yağmur
Namaz Vakti 07 Ağustos 2020
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:59
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:07
|Akşam
|20:21
|Yatsı
|21:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25