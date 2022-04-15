Büyükşehir Belediyesinin kültür hazinesi meclis üyelerine hediye edildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kaleme alınan “Mehmet Akif Ersoy’a Saygı” adlı eser, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde meclis üyelerine dağıtıldı. Kitap’ta Mehmet Akif Ersoy’un hayatına, fikir dünyasına, milli mücadeledeki rolüne, şiirlerine, mektuplarına, hatıralarına ve ölmeden önceki son röportajına yer verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılı anısına özel olarak hazırlatılan, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr Mehmet Bayyiğit’in editörlüğünü yaptığı “Mehmet Akif Ersoy’a Saygı” adlı kitap Balıkesir Büyükşehir Meclisi’nde meclis üyelerine dağıtıldı. İmam Birgivi ve Hasan Basri Çantay gibi kitapların da editörlüğünü yapan Prof. Dr Mehmet Bayyiğit, kitabı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte tüm meclis üyelerine hediye etti. Geçtiğimiz günlerde Avlu Kongre Merkezi’nde yeni kitabın tanıtımını gerçekleştirip imza günü düzenleyen Prof. Dr. Bayyiğit bir eseri daha topluma kazandırmanın gururunu duyduğunu söyledi.

Ersoy’un hayatı, bizleri besleyecek

Mehmet Akif Ersoy’un yakın tarihin büyük kahramanlarından, milletle bütünleşmiş biri olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, Ersoy’un hayatı, eserleri ve mücadelesinin sadece yaşadığı dönemi değil günümüzü ve geleceğimizi de aydınlattığını ifade ederek “Ersoy’un hayatı, bizleri besleyecek ve geliştirecek ahlakla, samimiyet ve fedakârlık örnekleriyle dolu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Mehmet Akif Ersoy’a Saygı’ adlı bu çalışma ile büyük şairimizin eserine ve mücadelesine layık, bilgili, donanımlı, inançlı ve güvenli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Eserin hazırlanmasında başta Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit olmak üzere bütün yazar, akdemiysen ve koleksiyonerlere teşekkür ederim” dedi.

Dört bölümde Mehmet Akif Ersoy

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Prof. Dr. Bayyiğit’in editörlüğüyle birçok yazar ve akademisyenin eserlerinin bir araya getirildiği kitap 4 bölüm halinde kaleme alındı. Birinci bölümde Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, fikir dünyası ve milli mücadeledeki rolü, ikinci bölümde şiirleri, üçüncü bölümde dine, eğitime, kültüre bakış açısı, dördüncü bölümde ise mektuplarına, hatıralarına ve ölmeden önceki son yapılan röportajına yer verildi.