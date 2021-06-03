Büyükşehir Belediyesi ile İvrindi Belediyesi uyumu hizmet kazandırıyor

İvrindi Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi’nin uyumu, ilçede hizmeti beraberinde getiriyor.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleri ile kısa sürede ilçenin çehresini değiştirmeyi başardı.

İlçe merkezi, kırsal ayrımı yapmaksızın her alanda vatandaşların rahata ermesi, konforlu yaşam sürmesi ve layık olduğu hizmetin ulaşması için yürütülen çalışmalara hız verildi

Büyükşehir Belediyesi desteği ile kırsala 56 km yeni asfalt

Her geçen yıl mahallelerimizin yollarını yeniliyoruz diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Geçen yıl, Cumhuriyet tarihinden beri asfalt yüzü görmemiş kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere Büyükşehir belediyemizin öcülüğünde toplamda 40 km sathi kaplama yol yapımı gerçekleştirerek çok büyük bir hizmete imza attık. Bu yıl itibari ile üstüne koyarak yol yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu yıl yine Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile 56 km yeni yol ilavesi gerçekleştirerek kırsala 2 yılda 96 km yeni yol kazandırmış olacağız. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen yıl itibari ile İvrindi Belediyesi olarak ilçemiz giriş kavşağından itibaren ilçe merkezine uzanan refüjde çiçeklendirme çalışmalarını bu sene de yinelediklerini ifade eden Başkan Cengiz “ Hemşehrilerimiz başta olmak üzere ilçemize giriş yapan misafirlere görsel şölen sunma hedefindeyiz. Bu doğrultuda 15 gündür Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu alanda 20 bin adet top kadife çiçek ekimi gerçekleştiriyoruz. Çiçeklerin ekim işlemi tamamlandığında güzel bir ortam oluşturmuş olacağız. Bunun haricinde ilçemiz Atatürk Meydanı’nda, ilçe merkezi kavşakları, şafak meydanında da çiçek ekim işlemleri devam ediyor. Emeği geçen personelime teşekkür ediyorum dedi

Tüm kırsal mahalle arazi yollarını açıyoruz

Ekip olarak yoğun tempo ile çalışmamız gereken süre içerisinde olduklarını dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bölgemizde yoğun tempo halinde mesailerini sürdürüyorlar. Kilitli Parke taşı döşeme çalışmalarından arazi yolları açmaya kadar bir çok noktada aktif çalışma yürütüyorlar. Hasat mevsiminin yaklaşması ile kış mevsiminin sert geçmesi sebebiyle özellikle arazi yollarının tahrip olması sonucu bu yıl geçen yıla nazaran biraz daha fazla işçiliğe ihtiyaç duyuyoruz. Merkez de dahil toplamda 69 mahallemize yetişme gayretindeyiz ve bu planlamamızı müdürlerimizle yaptığımız istişare toplantısında gerçekleştiriyoruz.”

Sındırgı’nın en büyük sorununu için ilk kazma haftaya vuruluyor

İlçemizin en büyük sorunlarından bir tanesi de altyapı ve kanalizasyon şebeke hattının eski olması diyen Başkan Cengiz “ İvrindi merkez çok eski bir su şebeke hattına sahip. İlçe merkezinde bulunan altyapı ve kanalizasyon hattının yenilenmesi bizim seçim sözlerinden bir tanesiydi. Bu bağlamda sözümüzü tuttuk ve 2 yıl gibi bir süredir uğraş verdiğimiz proje üstünde nasipse ilk startı önümüzdeki hafta veriyoruz inşallah. İvrindi Merkezi 43 bin 93 metre 1. Kademe İçme Suyu Projesi, 49 bin metre 2. Kademe İçme Suyu Şebeke Projesive 6 Adet DMA (Kontrol Edilebilir Alt Bölge) çalışmalarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyor ilçemiz. Bir buçuk yıl gibi sürmesi hedeflenen projemiz tamamlandığında merkezi kontrol sistemi ile kontrol edilebilecek ve hemşehrilerimiz su kesintisi yaşamayarak rahata kavuşacak. Bu bir buçuk iki yıl gibi sürede ilçemiz şantiye alanına dönecek belki ama sonunda kazanan İvrindi olacak” Bizlere özellikle yer altı şebeke hattı yenileme çalışmalarının başlatılması süreci başta olmak üzere ilçemize kazandırılan hizmetlerden dolayı desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum. El ele vererek ilçemize kazandıracağımız daha nice hizmetler olacak inşallah” dedi.