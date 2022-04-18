Büyükşehir Belediyenin ücretsiz Wi-Fi ağı genişliyor

“Akıllı Şehir” uygulamalarına büyük önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede 36 sosyal alan ve 200 toplu taşıma aracında ücretsiz olarak verdiği Wi-Fi ağını günden güne genişletiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çağın gerekliliklerini yerine getirebilmek, daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla “Akıllı Şehir” uygulamalarına büyük önem veriyor. Bu anlamda kent genelindeki ücretsiz Wi-Fi ağını günden güne genişleten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede 36 sosyal alan ve 200 toplu taşıma aracında Balıkesirlilere hizmet veriyor.

350 Bin bağlantı sağlandı

İnsan hayatına teknolojiyle değer katan, yaşam kalitesini artıran, ekosisteme ve doğal kaynaklara saygılı akıllı kent uygulamalarını Balıkesir ölçeğinde tasarlayan Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ücretsiz Wi-Fi ağını günden güne genişletiyor. Vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ücretsiz internet erişimi imkânını her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi; 15 ilçede park, sahil, meydan gibi 36 sosyal alanda ve 200 toplu taşıma aracında vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturuyor. 121 bin 500 kullanıcısı bulunan “BBB Wi-Fi” ile 2021 yılında 350 bin kez bağlantı kuruldu.