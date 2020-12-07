Büyükşehir Belediye’nin rakibi deplasmanda Sigortam Net

Türkiye Basketbol Ligi 9.Haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor İstanbul yolcusu. Sıkıştırılmış hafta programında Çarşamba günü Sigortam. Net ile Ahmet Cömert Spor Salonu’nda karşılaşacak.

4 oyuncusunun Kovid PCR testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Sigortam. Net’te maç testinde 2 oyuncu daha pozitif çıkarsa maçın ertelenme durumu var. Geçen hafta Kocaeli maçında 7 kişi oynamak durumunda kalan İstanbul takımı aynı kadrosu ile Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya gelecek.

Geçen hafta karşılaştığı Gemlik maçını son çeyrekte Myles Mack ile geri çeviren temsilcimiz 79-69 skorluk maçın galip gelen tarafı olmuştu. Maç içerisinde çok iyi işler çıkaran Berkay Genç, maç hakkında “ Bu sene kolay maç olmadığını herkes anlamıştır sanırım. Her maç final maçı değerinde ve sertliğinde geçiyor. Kıran kırana mücadele verip maçları yüksek tempoda lehimize çevirmeye çalışıyoruz. İyi bir takımız. Daha iyi yerlere geleceğimize şüphem yok. Kötü bir deplasman karnesi sergiledik şu ara. Ama bu maçtan itibaren bunun da düzeleceğine şüphem yok.” açıklamalarında bulundu. İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma TBF Tv Youtube kanalından naklen yayınlanacak.