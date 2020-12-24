Büyükşehir Belediye’nin rakibi Akhisar Belediye

Türkiye Basketbol Ligi’nde 12.hafta müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lider konumda olan Akhisar Belediye Basketbol’u Kurtdereli Spor Salonu’nda ağırlıyor.

Liderlik koltuğunu çok yakından ilgilendiren bu karşılaşmada, Büyükşehir Belediyede eksik isim bulunmuyor. Kendi evinde henüz maç kaybetmemiş olan yeşil mavililer ligi bu şekilde de tamamlamak istiyor. Takım kaptanı İsmail Çevik, Akhisar maçı hakkında “ 1 maç eksikleri olmasına rağmen lider durumda olan Akhisar takımı, sahaya bizim gibi her şeyini koyan takımlardan. Takımca kötü oynadığınız günler olabilir ama kötü savaştığınız günler olamaz ideolojisini benimsemiş iki takımın rekabetini izleyeceğiniz bir maç olacağını düşünüyorum. Gönül isterdi ki şu virüs belası olmasın ve kendi evimizde dolu tribünlerin desteği ile bu maçı oynayalım. Ama kısmet işte biz yine de takımımız için, bu şehir için, terimizin son damlasına kadar savaşacağız” açıklamalarında bulundu.

26.12.2020 Cumartesi günü saat 16:00’da Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma TBF Tv’den yayınlanacak.