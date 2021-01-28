Büyükşehir Belediyeden gençlere yatırım

Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni bir gençlik merkezi daha kazandırıyor. Plevne Mahallesi’nde hizmet verecek Hasan Basri Çantay’ın anısını yaşatacak olan Gençlik Merkezi, Mayıs sonunda hizmete açılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehre ve gençliğe yatırımlarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Birleşmiş Milletler 75. Yıl Ofisi desteğiyle yapımı geçtiğimiz ay tamamlanan Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’nin ardından yeni bir gençlik merkezinin daha yapımına başlanacak.

Mayıs sonunda tamamlanacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi’ne inşa edilecek gençlik merkezi ismiyle Hasan Basri Çantay’ın anısını yaşatacak. 5 bin 880 metrekarelik bir alana kurulacak olan gençlik merkezinin; 176 metrekaresi kapalı alan, 118 metrekaresi açık alan ve kalan kısmı ise yeşil alan ile park alanı olarak kullanılacak. Gençlik merkezinin Mayıs sonunda tamamlanması planlanıyor. Aynı anda 125 kişinin faydalanabileceği Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi’nin içerisinde; toplantı ve söyleşi salonu, okuma ve internet salonu, kafeterya ile teras bulunacak. Gençler bu alanlarda; sosyalleşebilecek, ders çalışabilecek ve kaliteli zaman geçirebilecekler.

Başkan Yılmaz, “Balıkesir’i, gençleri her alanda besleyen bir şehir haline getireceğiz”

Gençlere yatırımın en iyi gelecek planı olduğunu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir’imizi, gençlerimizi her alanda; besleyen, geliştiren ve onlara imkân tanıyan bir şehir haline getirmek istiyoruz. Bunun için ilk olarak onlara ulaşmak ve temas kurmak amacıyla kaliteli zaman geçirebilecekleri gençlik merkezlerimizin sayısını artırıyoruz. Gençlerimize yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.