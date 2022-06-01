Büyükşehir Belediye miniklere çevreciliği aşılıyor

Çevre dostu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Entegre Tesisinde ilkokul öğrencilerini ağırladı. Minik öğrenciler; katı atıkların bertaraf edilerek nasıl elektriğe dönüştüğünü uygulamalı olarak öğrendi.

Doğaya saygılı bir belediyecilik anlayışıyla Balıkesir’i geleceğe hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, minik öğrencilere çevre bilinci aşılamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Entegre Tesisi’nde Ercan Kıvrak İlkokulu’nun minik öğrencilerini ağırladı. Saha incelemeleri ile güne başlayan minikler, mühendislerin teorik bilgiler aktarmasıyla günü sonlandırdı. İlçelerdeki vahşi depolama alanlarını ortadan kaldırarak ıslah çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Katı Atık Aktarma İstasyon sayılarını artırarak kemikleşmiş sorunları çözüyor.

Hedef 3 milyon 22 bin metreküp atık

Bigadiç, Susurluk, Bandırma, Havran, Ayvalık, Dursunbey, Kepsut, Balya, Savaştepe, Marmara, İvrindi ilçelerinde toplam 11 farklı noktadan toplanan katı atıkları aktarma istasyonları vasıtasıyla Balıkesir merkezindeki Katı Atık Entegre Tesisi’ne getirdiklerini öğrencilere anlatan Çevre Mühendisi Mehmet Serhan Kar, aylık ortalama 26 bin 400 ton evsel katı atığın düzenli depolanarak 100 bin megavat elektriğe dönüştürüldüğünü söyledi. 2019 yılından 2021 yılı sonuna kadar 2 milyon 500 bin metreküp vahşi depolama alanının rehabilite edildiği bilgisini de veren Mühendis Kar, 2023 yılı sonuna kadar toplamda 3 milyon 22 bin metreküp katı atığı bertaraf etmeyi planladıklarını açıkladı.