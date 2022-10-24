Büyükşehir, Bandırma’ya katlı kavşaklar kazandırdı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çevre yolundaki trafik sorununa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Bandırma Giriş Katlı Kavşağı ve 6. Ana Jet Üssü Katlı Kavşağı yapıldı. Bandırma’nın trafik yükünü hafifletmek amacıyla projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kavşak ile Bandırma’da trafik akışını daha güvenli hale geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; her geçen gün büyüyerek gelişen Bandırma’nın, artan ulaşım sorunlarından vatandaşların olumsuz etkilemesinin önüne geçmek amacıyla çalışmalarını ve girişimlerini sürdürüyor. Bandırma girişinde ve Askeri Lojmanların yakınında bulunan iki hemzemin geçit ile trafik ışıklı kavşaklar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığının hazırladığı projelerle, ortadan kaldırılarak yerine katlı kavşaklar yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ağında olan Bursa-Çanakkale Yolu üzerinde bulunan Bandırma Giriş Katlı Kavşağı ile 6. Ana Jet Üssü Katlı Kavşağı’nın yapımı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Bandırma’ya kazandırılan yeni kavşaklarla birlikte ilçede trafik akışı daha güvenli ve konforlu hale getirildi. İlçenin girişinden itibaren trafik yükü hafifletilerek daha sağlıklı bir hale dönüştürüldü.