BURSEM kursiyerlerini bekliyor

Burhaniye Belediyesi bünyesinde ara sınıf, lise ve Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler eğitimlerine devam ederken Üniversiteye hazırlanan öğrencileri de sınav heyecanı sardı. Bu arada BURSEM, yeni sınav takvimi için çalışmalarına başladı.

Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi eğitim alanında öğrencilerin destekçisi olmaya devam ediyor. Her gün yaptığı deneme sınavlarının yanı sıra, LGS ve YKS’ye girecek öğrencilerini deneme sınavı uygulamaları ve rehberlik desteği ile sınavlara hazırlarken Temmuz ayı itibariyle yaz kampını da başlatıyor. Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla verdiği eğitimlerde, geçtiğimiz dönem %85 başarı oranıyla öğrencilerini seçkin üniversite ve liselere yerleştiren BURSEM’in “YSK Programı da” belirlendi. Üniversite sınavlarına hazırlık programı çerçevesinde yaz kampıyla başlatılacak eğitimlerde öğrencilere, 12 aylık kurs, aylık 100 saatlik ders ve rehberlik hizmeti sunulacak. Alanında uzman öğretmenlerle birebir soru çözümü, konu anlatımı ve deneme sınavlarının uygulandığı BURSEM’de, 12. sınıf öğrencileri için yapılacak eğitimler için 30 Haziran 2022’ye kadar başvurular alınacak. Temmuz ayında da kurslar başlayacak. Ortaokul ve lise öğrencileri için yapılan okul destek programı kurslarına başvuru ve kayıtlar ise Ağustos ayında yapılacak. Çalışmalar konusunda bilgi veren BURSEM Müdürü Rukiye Güven, “Biz çocuklarımızı ve gençlerimizi kazanıyoruz onlar da okullarını. Çalışmalarımız devam edecek” dedi. Başkan Deveciler de “BURSEM bizim çok önemsediğimiz bir proje, gelecek aydınlık nesillere katkı sunmak önceliğimiz olmaya devam edecektir” diye konuştu.