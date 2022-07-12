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Burhaniye’ye turist akını

Her yıl artan mavi bayraklı plajları, ücretsiz piknik ve çim alanları, temiz havasıyla; denizin ve mavinin buluştuğu Burhaniye, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Burhaniye’de otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, nüfusu 65 bin olan ilçede nüfus 400 bini geçti.

BALIKESİR 12.07.2022, 18:38
Burhaniye’ye turist akını

Her yıl artan mavi bayraklı plajları, ücretsiz piknik ve çim alanları, temiz havasıyla; denizin ve mavinin buluştuğu Burhaniye, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Burhaniye’de otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, nüfusu 65 bin olan ilçede nüfus 400 bini geçti.

Bayram tatilini fırsat bilen özellikle yerli turistlerin tercihi olan kentimizde Burhaniye Belediyesi haftalar öncesinde aldığı tedbirlerle sıkıntı yaşanmadı; Bayram tatilinin son günü de sahiller turist akınına uğradı. Burhaniye Belediyesi ekipleri bayram süresince sahada aralıksız çalışarak hizmet vermeye devam etti. Plajların bakımı, temizliği ve güvenliği konusunda belediye Sağlık İşleri, Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram süresince görev yaptı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bayram boyunca çalışmaları bizzat takip etti. Bölge esnafının yüzü yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle gülerken, yaşanan yoğunluğun hafta sonuna dek sürmesi bekleniyor.

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