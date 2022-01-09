Burhaniye’ye olimpik yüzme havuzu müjdesi

Burhaniye ilçesine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi yapılıyor.

Atatürk Spor Salonunu ziyaret eden Ak Parti Burhaniye İlçe Başkanı Namık Kemâl Gedikoğlu, havuzun ay içinde ihale edileceğini söyledi. Gedikoğlu, yüzme havuzu müjdesi verdi. Gedikoğlu, ”Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Burhaniye’ye yüzme havuzu yapılacak. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi ihalesi 27.01.2022 tarihinde yapılacak. Havuz, yer tesliminin ardından 270 gün içinde bitirilecek. Burhaniye Adliye Sarayı’ndan hemen sonra Yarım Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi hemşerilerimin hizmetine sunulacak. AK Parti ilçe teşkilâtı olarak Burhaniye için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün yatırımların takipçisi olacağız” dedi.