Burhaniyeliler kan bağışı için kuyruk oldular

Burhaniye’de Balıkesir Kızılay Kan Merkezi’nin depremzedeler için düzenlediği kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanında konuşlanan bağış otobüsünün önünde kuyruk oluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, yurt genelinde düzenlenen yardım kampanyaları da yoğun ilgi gördü. Yardım kampanyaları devam ederken. Kızılay Kan Merkezi de Cumhuriyet Meydanında kan bağışı kampanyası düzenledi. Yaklaşık 1,5 gün devam eden kampanyada 200 ünite kan alındı. Duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Havran Kızılay Şube Başkanı Mehmet Alaca, “Deprem 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Balıkesir Kızılay Kan Merkezi de depremzedeler için bağış kampanyası düzenledi. Kampanya büyük ilgi gördü. Kan veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Orhan Gültekin de, Kampanyayı duyunca geldim. Kan vermek için sıra bekliyorum. Herkesi kan vermeye davet ediyorum” dedi.