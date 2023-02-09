Burhaniyeliler depremzedelere yardım için tek yürek oldu

Burhaniye ilçesinde, bütün vatandaşlar depremzedelere yardım için seferber olurken, AK Parti İlçe Başkanlığı da yardım kervanına katıldı. 6 bin 800 adet vakumlanmış sandviç ekmeği ile 130 paket suyu deprem bölgesine gönderen AK Partili vatandaşlar yardımların devam edeceğini açıkladı.

Katkıda bulunanlara teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, “AK Parti ilçe başkanlığı olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimize, ihtiyaç duyabilecekleri malzemeleri, destek tırımızı afet bölgesine göndermeye devam ediyoruz. Allah’ın izni ile, içinde bulunduğumuz bu zor günleri geride bırakacağız. Allah, yar ve yardımcımız olsun” dedi.