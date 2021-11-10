Burhaniyeliler Ata’sını özlemle andı

Burhaniye’de, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83. yılında özlemle anıldı. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83. Yıldönümü Anma Törenleri kapsamında bütün yurtta olduğu gibi Burhaniyeliler de, tek yürek oldu.

Burhaniye’ de gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile çok sayıda sevil toplum örgütü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenklerin koyulmasının akabinde; saatler 9’u beş geçe iki dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Soğuk havaya rağmen Cumhuriyet Meydanını dolduran yüzlerce vatandaş programı dikkatle izledi. Programın ikinci kısmı ise Nadir Tolun Ortaokulu Salonunda yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu. Öğrenciler tarafından sergilenen oratoryonun ardından da öğrenci korosu Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirdi. Daha sonra da, düzenlenen kompozisyon, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından verildi. Törene; Edremit Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile şehit yakınları, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.