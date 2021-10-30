Burhaniyeli üretici ceviz büyüklüğünde zeytin yetiştirdi

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, çiftçilik yapan Fatih Özkan’ın ürettiği ceviz büyüklüğündeki zeytinler ilgi odağı oldu. Ali Çetinkaya Caddesindeki iş yerinde kendi üretimi olan zeytinleri satan Özkan, zeytin ağaçlarına çok iyi baktığını söyledi.

Burhaniye’de yeşil zeytin hasadına başlanırken, sofralık kırma ve çizik zeytin hazırlığına da başlandı. Fatih Özkan’ın ürettiği yağlık ve domat türünün yanı sıra Tavşan Yüreği türü zeytinleri de iriliği ile dikkat çekti. Ceviz büyüklüğündeki Tavşan Yüreği türü zeytinler ilgi odağı oldu. Kırma ve yeşil çizik zeytin hazırladıklarını anlatan 53 yaşındaki Fatih Özkan, “Yöremizde yeşil zeytin hasadına başlandı. Biz de burada bir taraftan kavanozlara kırma ve çizik zeytin hazırlıyoruz. Bir taraftan da ham zeytin satışı yapıyoruz. Yöremizde daha çok yağlık zeytin bulunuyor. Bu arada domat türü zeytinler de iriliği ile dikkat çekiyor. Ancak, önceki yıllarda Antalya yöresinden getirdiğimiz Tavşan Yüreği adı verilen zeytin türü iriliği ile çok dikkat çekti. Bu zeytinler ceviz büyüklüğünde. Onun için çok ilgi görüyor. Burada yağlık zeytinin kilosunu, 12 liradan Domat zeytini 14 liradan Tavşan Yüreği türü zeytini de 15 liradan satıyoruz. Yöremizin zeytini çok tutulmaktadır. Yağımız da çok lezzetlidir. Zeytin ağaçlarına da çok iyi bakıyoruz” dedi.