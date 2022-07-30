Burhaniyeli tarihçi yazar Bicik’e belediye teşekkürü

Burhaniye’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. kitap fuarı devam ederken, fuara katılan yazarlara da Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından teşekkür plaketi verildi. Burhaniye’de Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdürü tarihçi-yazar Mehmet Bicik de teşekkür plaketi aldı.

3.Kitap Fuarı devam ederken, pek çok yazar da hayranları ile buluşurken kitaplarını imzalama fırsatı buldu. Fuarda stant açan Celal Toraman Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Biçik’in kitapları da yoğun ilgi gördü. Bu güne kadar 11 kitabı yayınlanan 47 yaşındaki Mehmet Bicik’in teşekkür plaketini de Burhaniye Belediye Başkan Yardımcı Tamer Midilli verdi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler imzalı plakette, ”Bin yıllık tarihten Bin yıllık kitaba temasıyla gerçekleyen 3.Burhaniye Kitap Fuarını katılımınızdan dolayı şükranlarımı sunarım” sözleri yer aldı. Tarihçi Yazar Mehmet Bicik’i kutlayan Başkan Yardımcısı Tamer Midilli başarılarının devamını diledi. Yazmaya devam ettiğini bildiren Bicik’de, güzel organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.