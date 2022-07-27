Burhaniyeli öğrenciler sonbahar konserine hazırlanıyor

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün düzenlediği keman kursu ilgi gördü. Kursa katılan 11 öğrencinin sonbaharda keman konseri vermeye hazırlandığı açıklandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafında yaz kursları çerçevesinde, haftanın 4 günü düzenlenen keman kursuna da 11 ortaokul ve ilkokul öğrencisi katıldı. Berrak Solak’ın eğitmenliğini yaptığı kursa katılan öğrenciler, şimdiden 5 şarkıyı çalmayı öğrendi. Kursun yaz boyu devam edeceğini anlatan Berrak Solak, ”Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Kısa zamanda 5 şarkıyı çalmayı öğrendik. Allah, kısmet ederse sonbaharda konser verebilme ümidindeyiz.” diye konuştu.