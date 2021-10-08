Burhaniyeli kadınlar çocukları için servis istedi

Burhaniye ilçesinde, kırsal Hacıbozlar Mahallesindeki kadınlar çocukları için servis istedi. Çocukların servis yokluğundan anaokulu ile liseye gidemediklerini anlatan kadınlar, çözüm bulunmasını istedi.

İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki 200 nüfuslu Hacıbozlar Mahallesinde bir araya gelen kadınlar, servis olmadığı için çocukların okula gidemediğini söyledi. Pek çok hizmetten mahrum olduklarını anlatan Leman Pehlivan, seslerinin duyulmasını istedi. Gençlerin okumak istediklerini anlatan Pehlivan, “Bizim köyde 23 çocuk ilkokul ve ortaokul için Ayvalık’ın Bağyüzü köyüne gidiyor. Bu çocuklar için servis geliyor. Ancak, anaokulu ve liseye gidecek çocuklar için servis yok. Biz bunlar için de servis istiyoruz. İlçenin en uzak köyü olduğumuz için pek çok hizmetten mahrum kalıyoruz. Gençler okumak istiyor. Biz çocuklarımızın liseye ve hatta anaokuluna gitmelerini istiyoruz. Bunun için ilgi bekliyoruz” dedi. Seslerini duyurmak istediklerini anlatan Nazife Pehlivan da, “Geçtiğimiz günlerde organik arıcılık kursunu bitirdik. Biz başka kurslarında açılmasını istiyoruz. Ayrıca, köyde rahatsızlanın bir insanın iğnesini yapacak bir insan yok. Köye ayda bir gelen aile hekiminin daha sık gelmesini istiyoruz.” dedi.