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Burhaniyeli kadın basketçiler başarıdan başarıya koşuyor

Burhaniye’de, Türkiye Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde mücadele eden Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı İzmir Denge Koleji ile yaptığı müsabakayı 67-66 kazandı. Play-Off’ta 2 maç üzerinden oynanacak müsabakalar sonrası kazanan takım Ankara’da düzenlenecek 6’lı finallere katılmaya hak kazanarak bir üst lige çıkmak için mücadele edecek.

BALIKESİR 28.05.2021, 16:30
Burhaniyeli kadın basketçiler başarıdan başarıya koşuyor

Burhaniye’de, Türkiye Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde mücadele eden Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı İzmir Denge Koleji ile yaptığı müsabakayı 67-66 kazandı. Play-Off’ta 2 maç üzerinden oynanacak müsabakalar sonrası kazanan takım Ankara’da düzenlenecek 6’lı finallere katılmaya hak kazanarak bir üst lige çıkmak için mücadele edecek.

Pandemi şartlarında oldukça güçlü rakiplerini eleyerek Play-Off’ta oynayan Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, grupta bir üst lige çıkmaya en yakın adaylardan biri olarak görülüyor.
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