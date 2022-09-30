Burhaniyeli gençler sağlığa dikkat çekti

Burhaniye ilçesinde, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, stant kurup sağlığa dikkat çekti ve broşür dağıttı. Staj yapan son Sınıf öğrencisi Yiğitcan Yıldızkaya ve Halil Yasin Keskin, haftanın üç günü stant açtıklarını söyledi.

Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Yiğitcan Yıldızkaya ve Halil Yasin Keskin, Hürriyet Caddesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde stant kurdu, bilgilendirme yaptı ve broşür dağıttı. Yüksek tansiyonun böbreklere verdiği zarar, yaşlılıkta ağız ve diş bakımı ile fazla kiloların getirdiği olumsuzluklar konusunda vatandaşları bilgilendiren, Yiğitcan Yıldızkaya ve Halil Yasin Keskin, “Haftanın 3 günü burada görev yapıyoruz. Dilimizin döndüğünce bilgilendirme yapıyoruz. Konularla ilgili broşürler dağıtıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.