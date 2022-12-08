Burhaniyeli fırıncı ekmeği yarı fiyatına indirdi

Burhaniye ilçesinde, adını askıda ekmek uygulaması ile duyuran Mesut Gözaydın, yeni mekanının tanıtımı için ekmeği yarı fiyatına indirdi. Açılış töreni yapmayan 44 yaşındaki işletmeci, açılışa özel ekmeği yarı fiyatına indirdiğini kaydetti.

Burhaniye’de Aşağı Çarşı Caddesinde 16 yıldan beri fırın işletmeciliği yapan Mesut Gözaydın, askıda ekmek uygulaması ve ucuz ekmek satışı ile adını duyururken, Eczacı Rasim Bulvarında açtığı Kafe’de yarı fiyatına etmek satışı yapmaya başladı. Yeni mekan için tören yapmadığını anlatan Gözaydın, “Burada yapacağım açılış törenine harcayacağım para ile vatandaşlara ucuz ekmek vermeye başladım. Yeni mekanımızda 4 ekmek 10 lira, 4 adet yaprak yufka 10 ve ekşi mayalı köy ekmeğini de 10 liradan satmaya başladık. Bu kampanyamızı gücümüzün yettiğince devam ettireceğiz. Kampanyamız ilgi gördü” dedi.