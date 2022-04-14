Burhaniyeli çiftçiler İzmir Fuarı’na gidiyor

Burhaniyeli çiftçiler, İzmir de düzenlenecek olan 10.Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri ve 11.Ekololoji İzmir Organik Ürünler Fuarına katılacak. Kayıtların 22 Nisana kadar devam edeceğini ifade eden Burhaniye 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk, katılımın yoğun olmasını beklediklerini söyledi.

Burhaniye çiftçiler, TARİŞ’in öncülüğünde İzmir’de 26-29 Mayıs tarihlerinde İzmir de düzenlenecek fuara gitmek isteyenlerin Burhaniye TARİŞ’e başvurmalarını isteyen Öztürk, “Fuarlar çiftçilerimiz için faydalı oluyor. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan fuarlar başladı. Bizde fuara katılacağız. Bunun için çiftçilerimizin bize başvurmalarını bekliyoruz. Fuara gitmek isteyenler 22 Nisana kadar başvurabilirler. Çiftçilerimizin ilgisinin yoğun olacağını düşünüyoruz” dedi.