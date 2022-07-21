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Burhaniyeli bobinaj ustasının uzay aşkı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bobinaj ustacı Hasan Özen, evinin terasında kurduğu teleskop ile meraklılara geceleri ücretsiz ayı izletiyor. Çocukluğundan beri uzay merakının olduğunu anlatan Özen, konuklara gündüzleri de karasal gözlem yaptırdığını söyledi.

BALIKESİR 21.07.2022, 14:13
Burhaniyeli bobinaj ustasının uzay aşkı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bobinaj ustacı Hasan Özen, evinin terasında kurduğu teleskop ile meraklılara geceleri ücretsiz ayı izletiyor. Çocukluğundan beri uzay merakının olduğunu anlatan Özen, konuklara gündüzleri de karasal gözlem yaptırdığını söyledi.

Küçüksanayi Sitesinde bobinaj ustası olan 62 yaşındaki Hasan Özen, Çanakkale’nin Ayvacık İlçesine bağlı Bahçedere köyündeki evinin terasına kurduğu teleskop ile meralılara gökyüzünün güzelliklerini izleme imkanı sunuyor. Çocukluğundan beri uzaya merakı olduğunu anlatan Hasan Özen, “Satın aldığım 150 mm. çapındaki teleskopu evimin terasına kurdum. Köye gelen konuklara geceleri ayı izletiyorum. Gündüzleri de karasal gözlem yaptırıyorum. Aynı zamanda fotoğraf çekmeyi de seviyorum. Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği üyesiyim. Uzay meraklılarını bekliyorum” dedi.

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