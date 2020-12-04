Burhaniye’de zeytinciye hasat izin belgesi

Burhaniye ilçesinde, zeytin hasadı bütün hızıyla devam ederken, hafta sonu hasat yapacak vatandaşlar içinde izin belgesi veriliyor. Hasadın aksamaması için belge düzenlendiğini anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, yüzlerce vatandaşa belge verildiğini söyledi.

Zeytin üreticilerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından olumsuz etkilenmemeleri için tedbirler alındı. Burhaniye Ziraat Odası ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü hafta sonu hasat yapacak çiftçilere izin belgesi vermeye başladı. Hasadın aksamayacağını anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, “Hafta sonu hasat yapacak çiftçilerimize izin belgeleri veriyoruz. Bu gün yüzlerce çiftçimiz belge aldı.” dedi.