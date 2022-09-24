Burhaniye’de zeytinciler yağmur duasına çıktı

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yaşanan kuraklık yüzünden zeytinciler yağmur duasına çıktı. İlçeye başlı Pelitköy Mahallesinde düzenlenen yağmur duasına yaklaşık 300 çiftçi katıldı.

Burhaniye yöresinde, yaklaşık 3 aydır yağmur düşmemesi çiftçileri telaşlandırdı. Zeytin ağaçlarında bunalma gözlenirken, çiftçiler yağmur duasına çıkmaya başladı. Pelitköy Mahallesinde düzenlenen yağmur duasına AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile birlikte yaklaşık 300 kişi katıldı. Mahalle meydanında toplanan vatandaşlar din görevlilerinin yaptığı duaya amin derken, duaya katılanlara etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Duaya katılanlara teşekkür eden Pelitköy Mahalle Muhtarı Hasan Vural, “Yöremizde yaklaşık 3 aydan fazla bir zamandır yağmur düşmedi. Son günlerde özellikle kırsal yerlerdeki zeytinler çok bunaldı. Bu günlerde düşecek yağmur zeytinleri irileştirecek. Yağmur düşmesi halinde yörede zeytin hasadı da başlayacak. Bu gün duamızı yaptık. İmece ile hazırladığımız etli pilav ve ayranları da ikram ettik. Katılanlardan Allah razı olsun” dedi.