Burhaniye’de yollar yenileniyor

Burhaniye Belediyesi yol yapım ve yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde eş zamanlı faaliyetlerle asfalt yama, yol yapım, parke taş döşeme ve kozak taşı tamirat işlemlerine başladı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler, doğalgaz çalışmalarından kaynaklı bozulan tüm yolların yenileme çalışmalarına devam ederken, kırsal mahallelerde de yol söküm ve parke taş döşeme çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak BASKİ ve Doğalgaz çalışmalarından dolayı bozulan asfalt yolların yama çalışmalarını yapan ekipler, Enver Güreli Caddesi’nde yaklaşık 100 ton sıcak asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Öğretmeneler mahallesi genelinde yapılan çalışmalardan Kaya Hazer Caddesi, Kubilay Caddesi, Cihat Alpan caddeleri ve bu caddelere bağlı sokakların akabinde, Hacı Ahmet Mahallesinin muhtelif cadde ve sokaklarında parke taş döşeme ve tamirat çalışmalarını yürütüyor. İlçenin yollarının etap etap yenilendiğini ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, doğalgazdan hat döşeme ve aboneliklerden kaynaklı bozulan yolların ivedilikle yenilendiğini, ayrıca sürekli aboneliklerin devam ettiğinden dolayı çalışmaların devamlı yapıldığını dile getirdi. Ören yoluna 100 ton sıcak asfalt ile yama yaptıklarının da altını çizen Başkan Deveciler, Kırsal mahallelerinde yollarını kesintisiz çalışmalarla yenilediklerini söyledi.