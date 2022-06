Burhaniye’de yol yapımı için firma bulunamıyor

Burhaniye’de geçtiğimiz dönem Belediye Meclis kararıyla AKSA Doğalgaz’ın hat döşemek için kazdığı yerlerin tamirlerinin Belediye tarafından yapılacağını taahhüt etmesinden dolayı Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ilçedeki yol yapımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Burhaniye Belediye Meclisinin Haziran ayı ilk oturumunda gündem dışı yaptığı konuşmada Burhaniyeli hemşehrilerinin yollardan kaynaklı mağduriyet yaşadığını vurgulayan Başkan Deveciler, önceki dönemde alınan meclis kararıyla yolların tüm yapımlarının belediye yükümlülüğüne verildiğini ve Burhaniye’nin 1.5 yılda neredeyse tüm merkez mahallelerine doğalgaz bağlandığını ifade etti.

Doğalgazın kısa zaman içinde döşenmesi ve kış şartlarının zorlamasıyla birlikte olanca güçle çalıştıklarını belirten Başkan Deveciler, Burhaniye’nin 1,5 yılda doğalgaza kavuşma serüvenine de değindi. Başkan Deveciler; “Doğalgaz firmasıyla birkaç belediye arasında bir problem yaşanınca biz oradaki ekipleri de karşılıklı anlaşarak Burhaniye’ye çektirip süratli bir şekilde Burhaniye’nin her bölgesinde hat döşemelerini yapmaya başladık. 1,5 yıldan beri sürekli doğalgaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şimdi de İskele mahallemizde doğalgaz döşeme çalışmalarımız başladı ve bitmek üzere. Onun için bütün yollarımız bozuldu. Biz bu zamana kadar 25-30 milyon civarında yol yapımlarına harcama yaptık. Ana arter yollarımızı öncelikli olarak yapıyoruz. Tabi vatandaşlarımızda bizim caddemize ne zaman doğalgaz gelecek diyor. Doğalgaz geldikten sonrada toz toprak içindeyiz diye haklı olarak sitem ediyor” dedi. Tüm Belediye olarak ellerinden geldiği kadar doğalgaz dan kaynaklı yolları kapatmaya çalıştıklarını belirten Başkan Deveciler son yaşanan ekonomik krizin de yol yapımlarını etkilediğini belirterek, şunları söyledi. “Türkiye’deki ekonomik krizden dolayı yaptığımız ihalelere de kimse katılamıyor çünkü her gün ekonomide değişiklik oluyor. İhale süreci 20 güne kadar uzuyor ihaleye verilen teklifin değeri düşüyor fiyatlar artıyor ve firmalar verilen teklif fiyatlarından zarar edeceği için ihaleye girmeye çekiniyor. İhaleye giren firma olmadığından 3. kez ertelendi. Bu da zaman kaybına yol açıyor. Parke taş döşemeleri için firma bulamıyoruz. Bu yüzden 3 aydan beri düzgün iş yapamadık” diye konuştu. Yolları yapmak için çok gayret gösterdiklerini ve bunun için parke taş ve asfalt haricinde 10 km. satıh asfalt kaplama yaptıklarını sözlerine ekleyen Deveciler, “Neden satıh asfalt kaplama yapıyoruz. Mahallelerimizdeki öncelikli mağduriyetleri çabuk kapatabilmek adına her mahallemizde bu uygulamayı gerçekleştirdik. Şimdi de 16 km 80 bin m2 satıh kaplama asfalt ve 70 bin m2 parke taş ihalelerini yapacağız. Bunun için Burhaniyeli hemşehrilerimin bize hak vereceğini onların refahı için canla başla çalıştığımızı unutmamalarını umuyorum. Bizde üzülüyor ve onların mağduriyetini gidermek için uğraşıyoruz. Arsaların değer artışını destekleyen gerek büyükşehir gerekse de Burhaniye Belediye meclis üyelerimize Burhaniyeliler adına teşekkür ediyorum” dedi.