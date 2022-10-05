Burhaniye’de yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ve onarım programı doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Burhaniye’de alt yapı çalışmalarından ve doğalgaz döşenmesinden kaynaklı bozulan yollar, ilçe genelinde aralıksız yapılan çalışmalarla yenilenmeye devam ediyor.

Geriş Mahallesi Küçük Ceylan Sokak, Mahkeme Mahallesi Taylı Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi 32. Sokak’ta parke taş tamirat çalışmaları devam ediyor. Yol yapım çalışmaları hakkında bir açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediyesi olarak ilçe yollarının etap etap yapıldığını ve Doğalgaz hat döşeme ve aboneliklerden kaynaklı bozulan yolların ivedilikle yenilendiğini ; abonelik işlemlerinin devam etmesinden dolayı çalışmalarında program dahilinde süreceğini belirtti.