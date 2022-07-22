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Burhaniye’de yol seferberliği
Burhaniye Belediyesi, Öğretmenler Mahallesi’nde yol yapım faaliyetlerine devam ediyor.
BALIKESİR 22.07.2022, 14:03
Burhaniye Belediyesi, Öğretmenler Mahallesi’nde yol yapım faaliyetlerine devam ediyor.
Doğalgaz hattı ve alt yapı çalışmalarından kaynaklı bozulan yolların yenileme çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü tarafından itinayla sürdürülüyor. Bozulan yollar yaklaşık 7 bin 500 metrekare alanı kapsarken, yapılan faaliyetler de parke taş ve kaldırım döşenmeye başlandı. Öğretmenler Mahallesi’nin Cihat Alpan ve Reha Yurdakul Caddeleri’nde yollar en kısa sürede yenilenmiş olacak.