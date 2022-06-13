Burhaniye’de ’Yazar-Okur’ etkinliği

Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) dahilinde ’Okur-Yazar’ etkinliği düzenledi.

Edremit Yılmaz Akpınar MTAL Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni aynı zamanda ’Çöküş-Mahşerin Yalnızı’ ile ’Diriliş-Mahşerin Galibi’ kitaplarının yazarı Cavit Kırcı’yı konuk etti. Programda öğrenciler ile yazar bir söyleşi programında bir araya geldiler.

Cavit Kırcı’nın yazarlık serüvenini anlatarak başladığı program öğrencilerin kitaplar ile ilgili sorularıyla devam etti. Karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen program renkli görüntülere sahne oldu. Program sonunda okul müdürü Ahmet Ulvi Kara yazar Cavit Kırcı’ya teşekkür ederken, yazarın kendi kitabından alıntı cümlenin olduğu bir hediye takdim etti.

Okul Müdürü Ahmet Ulvi Kara, “Öğrencilerimizin gelişimlerine büyük katkısı olduğunu düşündüğümüz bu ve benzeri etkinliklere devam edeceğiz. Konuğumuz Cavit Kırcı’ya çok teşekkür ederiz” dedi. Program sonunda yazar Cavit Kırcı, okurlarına kitaplarını imzaladı.